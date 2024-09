Leonardi: "La Juventus ha molto entusiasmo, non è poco..."

Pietro Leonardi, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Pietro Leonardi, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Ci sono state partite col mercato aperto e ci sono stati club svantaggiati da questo punto di vista, con una gestione non semplice del gruppo. Obiettivamente ci sono club che hanno operato di più e altri di meno. Ma l’Inter ha cambiato poco per esempio, le altre squadre hanno cambiato molto e anche allenatori, quindi ci vorrà pazienza”.

Il calciomercato della Juve

“Juve? Ha cambiato molto, è stato radicale, con un allenatore innovativo, ma anche molti interpreti. La Juventus la vedo con tanto entiusiasmo e non è poco. Sono stati fatti acquisti importanti. Se riuscirà a far quadrare tutto, ci sono alte probabilità che possa lottare per qualcosa d’importante.

Con l’uscita di Giroud direi in avanti. Ha preso Morata ed Abraham, che sono giocatori importanti per questo campionato. Per il resto avevano già un gruppo importante, sono stati sfortunati per il ko di Morata iniziale e sono stati costretti a fare delle modifiche. Il caso Hernandez e e Leao qualche pensiero lo fa fare. Andava evitato farlo davanti a tutti e questo mi ha meravigliato, così come la scelta iniziale di tenerli fuori. Ho fatto 34 anni di calcio, io non accetto queste situazioni. Avrei optato per un multa, minimo. Mi è capitato in qualche occasione che poi i giocatori hanno chiesto scusa pubblicamente. Certe cose poi si ricompongono e danno forza a un gruppo. Lo dico sempre: siamo trasmettitori di emozioni. Dare quel tipo di messaggi è sbagliato, il club deve dare una risposta importante”.