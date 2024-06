Kurzawa svela: “Nel 2020 sono stato ad un passo dalla Juventus…”

Lawyn Kurzawa, calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, svelando anche un retroscena di mercato sui bianconeri.

Lawyn Kurzawa, calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Media Carrè: “Non ho capito il perché di quel rinnovo. Ero a casa e in quel momento saltò un trasferimento alla Juventus. Il jet era pronto per Torino e il mio vecchio agente mi chiamò per dirmi che il Paris Saint-Germain voleva prolungarmi per quatrtro stagioni. Mi chiedo cosa fosse successo ma ovviamene non potevo dire di no: come potevi rifiutare un contratto in cui ottenevo un aumento? In quel momento avevo giocato alcune partite e quel contratto offriva a me e ai miei figli stabilità. Pensavo di poter riconquistare il mio posto. Certo, avessi nuovamente la possibilità di scegliere non accetterei. Non dico che ho fatto una stronzata, ma avrei dovuto pensarci di più”.