Dalla Spagna: rinnovo e passaggio all’Arsenal, il possibile futuro di Kurzawa

TORINO- Ancora da definire il futuro di Layvin Kurzawa, terzino vicino alla Juventus già a gennaio, prima che saltasse lo scambio con De Sciglio. Il laterale francese resta un’opzione per rinforzare la fascia sinistra del prossimo anno, ma difficilmente lo si vedrà in maglia bianconera. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, infatti, il ragazzo potrebbe prima rinnovare il proprio contratto con il Psg, decidendo poi di passare all’Arsenal per una nuova avventura. Verrebbe così beffato anche il Barcellona, altro club sulle sue tracce.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<