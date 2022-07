Calciomercato Juventus / Zaniolo e vice-Vlahovic: Momblano spiazza tutti

Momblano, esperto di calciomercato sempre molto informato sulle questioni di casa Juventus, ha svelato pesanti notizie su Zaniolo e non solo

redazionejuvenews

Fase calda del calciomercato della Juventus, che sta tenendo in piedi diverse trattative molto importanti. In uscita, come sempre, tiene banco il nome di Matthijs de Ligt, che si è già promesso al Bayern Monaco. La Juve e il club bavarese devono però trovare la quadra sui termini dell'accordo. C'è distanza tra domanda ed offerta, ma la forbice non è poi così ampia. In entrata invece, è partita la caccia al sostituto del centrale olandese: in cima alla lista di mercato della Juventus ci sono Gabriel Magalhaes e Pau Torres, entrambi centrali di piede sinistro ed entrambi classe '97. Segno evidente che l'identikit tracciato dalla Juve per sostituire de Ligt è molto chiaro e definito.

Sempre in entrata poi, occhio pure al reparto avanzato. L'obiettivo numero uno è e rimane Nicolò Zaniolo, che completerebbe il reparto degli esterni offensivi. Il trequartista classe '99 piace da tempo alla Vecchia Signora, che però non è ancora riuscita a sbloccare la trattativa con la Roma. Luca Momblano, noto esperto di calciomercato di fede bianconera, ha dato aggiornamenti sulla trattativa Zaniolo in diretta Twitch sul canale Juventibus: "La Juventus vorrebbe prendere Zaniolo in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Il club bianconero non vuole fare l'operazione alle condizioni della Roma". Insomma, non proprio ottime notizie. Ma la vera sorpresa rilanciata dal giornalista riguarda il nuovo possibile vice-Vlahovic.

Juve, sorpresa per l'attacco

Sappiamo come nelle ultime settimane la Juventus abbia messo nel mirino vari centravanti come ad esempio Marko Arnautovic ed Edin Dzeko. Secondo Momblano però, potrebbe esserci una sorpresa inaspettata per quanto riguarda la punta di scorta: "Un vice-Vlahovic arriverà. C'è un'indiscrezione, un contatto diretto tra la Juventus e Andrea Belotti. Da capire la posizione del giocatore e le eventuali cifre". Belotti, attualmente svincolato e alla ricerca di una nuova squadra, come possibile suggestione per l'attacco: un'idea niente male, per la quale attendiamo sviluppi nei prossimi giorni. Nel frattempo però, attenzione. Non solo Zaniolo: la cessione di De Ligt può sbloccare altri 5 colpi da urlo! <<<