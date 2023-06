Mercato Juve, affare Milinkovic-Savic: la Lazio vuole Rovella

La Lazio avrebbe chiesto Rovella alla Juventus per sbloccare la trattativa che porta a Milinkovic-Savic: i bianconeri non sarebbero convinti

Nicolò Rovella potrebbe essere la chiave per arrivare a Sergej Milinkovic-Savic. Questo è quanto riportato su La Gazzetta dello Sport: la Lazio lo vorrebbe come contropartita tecnica nell'affare con la Juventus. Una richiesta che però non troverebbe terreno fertile, con il club bianconero che preferirebbe inserire Denis Zakaria o Luca Pellegrini.