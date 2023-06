Calciomercato Juve | Giuntoli ha già deciso 2 grossi colpi / News

Come Juvenews.eu vi aveva anticipato qualche giorno fa, il momento in cui Giuntoli diventerà un nuovo dirigente bianconero si fa sempre più vicino. Noi continuiamo a dire che nei primi giorni di Luglio, l'affare andrà definitivamente in porto. Potenzialmente, già nella prima settimana del prossimo mese. Motivo per cui bisognerà tenere gli occhi bene aperti su quello che succederà subito dopo. Giuntoli avrebbe le idee abbastanza chiare su i primi passi da muovere a Torino.

Il mercato della Juve passerà da Giuntoli

Al netto del futuro di Allegri - che al di là delle voci sembra essere comunque vicino alla permanenza - la Juventus avrà comunque bisogno di una rivoluzione vera e propria. La prima cosa da capire è chi resterà. Per intenderci, in bilico c'è gente come Bremer, Chiesa e Vlahovic. Non proprio robetta. A quanto pare, Giuntoli avrebbe le idee chiarissime in tal senso. Il primo colpo che prenderebbe in considerazione per un rinforzo a centrocampo risponde al nome di Zaniolo. Il dirigente (ancora) Azzurro, lo stima molto e vede in lui potenzialità ancora inespresse. L'ex Roma direbbe sì in pochi attimi. E poi, occhi aperti sul discorso Milinkovic. Rabiot può rinnovare, non dovesse farlo, Giuntoli saprebbe già su chi puntare. Ossia, sul centrocampista Laziale. Detto questo, occhi bene aperti perché le sorprese potrebbero essere anche altre. Ecco la formazione dei sogni che Allegri, comunque, avrebbe in testa. Ci sono delle novità <<<