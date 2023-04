Calciomercato Juventus / Voci UK: “Vlahovic pronto a dire sì all’Arsenal”

Gli aggiornamenti che arrivano in chiave mercato, per la Juventus, si fanno ogni giorno più interessanti e pesanti. Lo abbiamo detto in questi giorni, lo ripetiamo: le possibilità che in estate possa esserci un vero e proprio ribaltone sono molto alte. Il motivo è semplice: i bianconeri hanno l'assoluta necessità di riuscire a dare una svolta, che si potrà imprimere anche e soprattutto facendo delle operazioni di mercato che ovviamente prevedranno sia delle uscite, che delle entrate.

In questo senso uno dei nomi più discussi in assoluto riguarda Vlahovic. Il giocatore Serbo non manca mai d'impegno. Su questo, davvero, non ci sono dubbi. Ce la mette tutta ogni volta che scende in campo ma allo stesso tempo, non sembra riuscire ad essere quel trascinatore di cui la Juve avrebbe disperatamente bisogno. Per questa ragione, si parla sempre più insistentemente di quello che potrebbe avvenire la prossima estate e le ultime voci parlano di qualcosa di davvero molto pesante <<<