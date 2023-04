Lazio-Juve, sfida tra bomber che non brillano: Immobile vs Vlahovic

Lazio-Juventus sarà anche Immobile contro Vlahovic: i due bomber in cerca di riscatto dopo una stagione complicata per infortuni e pressioni

Domani sera allo Stadio Olimpico andrà in scena il big match della 29a giornata. Nella weekend di Pasqua l'abitudinale anticipo di sabato sera chiude il turno di campionato con un Lazio-Juventus con i riflettori puntati. I bianconeri vedono il quarto posto distante solo 6 lunghezze nonostante il -15 dettato dalla penalizzazione. La squadra di Sarri invece guarda le pretendenti dall'alto in passo, con il secondo posto in classifica, dietro solo all'imprendibile Napoli di Spalletti.

La sfida dell'Olimpico, però, sarà anche il confronto tra due grandi attaccanti del nostro campionato. Ciro Immobile da una parte, Dusan Vlahovic dall'altra. Chilometraggio diverso - si passano 10 anni di età - e caratteristiche differenti: uno bravo ad attaccare gli spazi, l'altro più in grado di impattare anche fisicamente nella partita. L'aspetto che accomuna i due è che entrambi stanno vivendo una stagione meno brillante rispetto ai loro standard.

Immobile sta vivendo la peggior stagione dal punto di vista fisico, fermato dai numerosi infortuni ai flessori che non gli hanno permesso di essere in campo con continuità. Il capitano biancoceleste era uno degli assenti nel match d'andata. Vlahovic, invece, alla sua prima stagione vera e propria, dopo la parentesi semestrale dallo scorso gennaio fino a giugno, con la maglia bianconera non sta trovando continuità al gol. Il serbo sta pagando le pressioni dell'ambiente bianconero.

9 gol per Ciro, 8 per Dusan, numeri lontani dalle loro abitudini. Soprattutto se si pensa che nella passata stagione hanno concluso al 1° e al 2° posto della classifica marcatori (27 gol Immobile, 24 gol Vlahovic). Due bomber in cerca di continuità che proveranno a riscattarsi già da domani in una sfida delicata, con il peso dell'attacco delle rispettive squadre sulle spalle.