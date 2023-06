Mercato Juve / Allegri ride: un grande colpo si sta avvicinando! Si tratta di…

Max Allegri non solo resta alla Juventus, ma rilancia anche per renderla più forte. Molto più forte. Per questo motivo, in questi giorni stanno circolando diverse voci che raccontano di quello che potrebbe avvenire da qui alle prossime settimane. La volontà del club bianconero (in attesa che arrivi Giuntoli) è quella di accelerare sulle operazioni di mercato provando a pianificare al meglio la bollente estate che ci aspetta.