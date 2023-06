Mercato Juve | Colpo di scena, annuncio improvviso su Chiesa!

La Juventus ha terminato una stagione a dir poco deludente, sia dal punto di vista del gioco che da quello dei risultati: se la squadra di Massimiliano Allegri non ha mai brillato per la qualità del suo gioco, quest'anno è mancato molto altro alla squadra che, complici i tanti infortuni e le tante assenze, ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse, terminando la stagione senza alzare nemmeno un trofeo, e senza essere veramente in corsa per nessuno di quelli per cui ha giocato. Da qui è arrivata la decisione di un cambio di rotta per il prossimo anno, con il mercato che vedrà molti giocatori lasciare Torino e altri arrivare.