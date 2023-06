Il Chelsea punta Vlahovic: la Juve vuole Casadei come contropartita

Senza qualificazione alla prossima Champions League la Juve non potrà permettersi grandi acquisti. La cessione di Kulusevski al Tottenham per circa 30 milioni di euro sarà fondamentale, ma i bianconeri dovranno sacrificare comunque qualche pezzo pregiato per potenziare poter poi rinforzare la rosa. Il principale candidato a lasciare Torino resta Dusan Vlahovic che nel corso di questa stagione ha deluso sotto ogni punto di vista. L'attaccante serbo a causa di una lunga serie di problemi fisici è stato a lungo lontano dal terreno di gioco e non è poi riuscito a tornare mai in forma.