Calciomercato Juventus, sorpresa in attacco: spunta un nome inedito

Continua la caccia ad un nuovo attaccante in vista della prossima sessione di calciomercato della Juventus: ecco il nome nuovo

Tanti, anzi tantissimi i nomi di attaccanti accostati alla Juventus per il prossimo calciomercato estivo. La punta sarà infatti uno dei grandi obiettivi del club bianconero, che a gennaio non è riuscito a centrare il colpo per il reparto offensivo. C'è grande fermento in questo senso. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della mezza rivoluzione che potrebbe andare in scena tra qualche mese in attacco , con il futuro di Dybala, CR7 e Morata ancora tutto da definire. E ovviamente vi abbiamo parlato anche dei vari attaccanti accostati alla Juve in questo momento . Ma, come vi abbiamo sempre sottolineato, le sorprese potrebbero spuntare da un momento all'altro. E' questo il caso infatti di un nuovo profilo che, secondo le ultime voci di calciomercato, sarebbe entrato nel mirino di Fabio Paratici e soci.

Occhio infatti ad André Silva, vecchia conoscenza della nostra Serie A. L'attaccante portoghese infatti ha militato, senza particolari fortune, in rossonero, per poi trasferirsi in Germania all'Eintracht Francoforte. Ed è proprio qui che il classe '95 è esploso a grandissimi livelli, disputando un'annata da applausi condita da ben 19 gol e 5 assist in appena 22 gare disputate finora in stagione. A fronte di questi numeri da capogiro, come riferisce calciomercatonews.com, la Juventus avrebbe drizzato le antenne e lo starebbe seguendo con particolare attenzione. André Silva oltretutto ha un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo ma soprattutto condivide con lui il procuratore, il potentissimo Jorge Mendes. Proprio il super manager potrebbe agevolare la Juve nella corsa all'attaccante portoghese, che per caratteristiche sarebbe il perfetto alter ego di Morata. André Silva poi conosce già molto bene la Serie A, che forse ha affrontato troppo presto. Ora invece pare davvero sbocciato definitivamente e potrebbe essere pronto al grande salto in una big internazionale. I costi della possibile operazione sarebbero importanti, ma con un alleato come Jorge Mendes che a Torino ha già portato uno come CR7, nulla è impossibile. Staremo a vedere. La prossima estate però porterà grandi novità anche per quanto riguarda la mediana bianconera, che pare destinata ad una mezza rivoluzione. Tanto che Paratici avrebbe già pronta una lista di ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<