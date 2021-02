Juventus, quattro grossi obiettivi di calciomercato per l’attacco: i nomi

In estate ripartirà la caccia ad almeno un attaccante: sono quattro al momento i nomi caldi del calciomercato della Juventus

La telenovela di calciomercato della Juventus relativa al reparto offensivo bianconero è destinata a ripartire in estate . A gennaio Paratici ha tentato invano di regalare a Pirlo una quarta punta. Il dirigente ha sondato vari nomi per poi concentrarsi su Scamacca, ma non c'erano le condizioni giuste - soprattutto dal punto di vista economico - per chiudere l'affare. La questione dunque rimane apertissima, anche perché tra l'altro alla Vecchia Signora potrebbe servire anche più di un attaccante . Tutto dipenderà, come vi abbiamo già raccontato, dal futuro degli attaccanti bianconeri e soprattutto da quello che succederà sul fronte Dybala. Tradotto: se qualcuno dovesse partire, la Juve dovrà certamente puntare su almeno un paio di nuovi attaccanti . E allora chi c'è nel mirino di Paratici? Al momento si parla in particolar modo di 4 giocatori di livello.

In queste ore poi si sta parlando anche di altri possibili obiettivi, certamente più costosi dei primi due. Occhio ad esempio ad Alexandre Lacazette, attaccante francese che con ogni probabilità saluterà l'Arsenal a fine stagione. Il classe '91 è un profilo di livello internazionale e di esperienza che già in passato è stato accostato alla Juve. Secondo alcuni media inglesi, Lacazette figurerebbe ancora sulla lista della spesa di Paratici per l'attacco. Così come il grande ex Moise Kean, che sta finalmente esplodendo a grandi livelli nel PSG. La stampa francese è sicura che la Juventus voglia provare a riportare il classe 2000 a casa, ma l'Everton - proprietario del cartellino di Kean - spara già molto alto: si parla addirittura di una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Ovviamente non è escluso che nel corso delle settimane spuntino anche altri obiettivi per l'attacco, anzi è davvero molto probabile. Nel frattempo però, occhio a questi quattro. Dal reparto avanzato, passiamo a parlare della mediana che in estateandrà incontro ad una mezza rivoluzione. Tanto che Paratici avrebbe già pronta una lista di ben 9 nomi veramente grossi proprio per il centrocampo: eccoli tutti <<<