Calciomercato Juve | Roba da matti: “Dopo 4 anni può tornare gratis”

Secondo quanto viene raccolto dalla nostra redazione, l'agente del calciatore a breve potrebbe e dovrebeb incontrare la dirigenza Juventina per fare il punto della situazione e per parlare di rinnovo. Alla fine, Vlahovic potrebbe legarsi alla Juventus in maniera indissolubile. Diverso è invece il discorso legato ad un altro giocatore che sembra ora al passo d'addio.

Il possibile colpo di mercato a sorpresa della Juventus

Il sito web calciomercato.it ha svelato come Spinazzola, sarebbe tornato nei radar della Juventus. Non sembra trovare l'accordo con il rinnovo con la Roma e per questo, dopo 4 anni (era stato ceduto nel 2019) i bianconeri starebbero pensando ad un suo ritorno a parametro zero. Un'operazione abbastanza folle, secondo noi. Dare via Kostic per riportare a Torino Spina ci pare una follia. Sotto il punto di vista tecnico e anche fisico dei due calciatori. Siamo sicuri che Giuntoli voglia davvero farlo? I prossimi mesi, ci aiuteranno a capire di più anche in questo senso. Detto questo, parlando sempre di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcos'altro di molto grosso <<<