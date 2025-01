La Juventus ribalta la formazione: nel 2025 può cambiare tutto!

La Juventus ha bisogno di una svolta. Di questo ne siamo convinti noi di Juvenews così come ne sono convinti tutti coloro che vogliono bene alla Juve. Ecco il motivo per cui da qui alla prossima stagione tutti si aspettano dei grossi cambiamenti. Che possano far fare davvero quel salto di qualità necessario alla rosa a disposizione di Thiago Motta. Mettendo insieme i pezzi del puzzle, noi abbiamo provato ad immaginare com’è che potrebbe diventare la formazione titolare della Juve del 2025. Iniziamo allora a scorrere la gallery con tutti i nomi partendo dal portiere: APRI LA GALLERY <<<