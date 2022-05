Calciomercato Juventus / Pedullà conferma un altro colpo: “Contatti avviati!”

Tanta carne al fuoco per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Paul Pogba e Angel Di Maria sono i due pezzi grossi che hanno dato il via alla sessione bianconera. Due colpi da novanta che, salvo clamorosi ribaltoni e colpi di scena, dovrebbero andare in porto nel giro di qualche giorno.

Come vi abbiamo ripetuto tante volte però, Pogba e Di Maria saranno solo i primi di una lunga serie di nuovi acquisti della Juve. Alfredo Pedullà , noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sui movimenti della Vecchia Signora sul suo sito ufficiale, dando aggiornamenti importanti. Si parte dall'attacco, reparto per il quale la Juventus è alla ricerca di un vice-Vlahovic.

Secondo Pedullà, i nomi in lizza sarebbero specialmente due: Marko Arnautovic e Luis Muriel. Giocatori pronti, esperti e che accetterebbero la panchina, ma per entrambi ci sarebbe da battere la concorrenza del Napoli. Poi però sempre Alfredo Pedullà ha confermato movimenti importanti anche per un altro colpo che per il quale la Juve starebbe facendo molto sul serio ora <<<