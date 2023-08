Mercato Juve / Offerta impressionante, altissima: “Occhi aperti”

La Juventus potrebbe essere protagonista del calciomercato in questo finale. Arrivano notizie abbastanza importanti in tal senso

Il calciomercato della Juventus non è stato indimeticabile. Il voto, è probabilmente appena sufficiente. Allo stesso tempo possiamo dire che qualche attenuante c'è. Giuntoli è arrivato in ritardo rispetto alla concorrenza visto cha ha potuto iniziare ad operare con ritardo, rispetto agli altri DS e anche per questo, l'attuazione della pianificazione è andata un po' a rilento. In questo senso però possiamo comunque dire che quello che dovrà accadere da qui ai prossimi mesi, sarà solo l'inizio di una preparazione importante per un ribaltone di formazione che avverrà presumibilmente tra gennaio e la prossima estate.

Juventus Fan Club: le mosse dei bianconeri — E proprio in chiave calciomercato, è arrivata un'indiscrezione molto pesante che ovviamente potrebbe cambiare anche la stagione attualmente in corso della Juventus. Stiamo parlando di quel che si vocifera rispetto ad un'offerta enorme che potrebbe mettere tutti in difficoltà.

Dall'Arabia vorrebbero presentare - pare - un'offerta di quelle enormi, irrinunciabili, per Pogba. La Juventus - da indiscrezioni che abbiamo raccolto in esclusiva con la nostra redazione - non farebbe troppi problemi in tal senso. E di fronte ad una somma incredibile, potrebbe davvero pensare all'addio del Francese. Per ora sono indiscrezioni, non c'è niente di concreto. Ma gli esperti del settore consigliano comunque di tenere una porticina aperta per questa che sarebbe un'operazione da urlo. Proprio sul finale. Cosa accadrà lo staremo a vedere. L'unica certezza è che per il prossimo anno, la Juventus vorrebbe costruire una rosa da paura: guardate che formazione!<<<

