Calciomercato Juve / Giuntoli da urlo: “Ecco chi vuole comprare”

Juve, Giuntoli ci prova: può arrivare nel 2024

Intervenuto ai microfoni di Dazn il numero uno della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma parlando dell'Italia ha detto: "All’inizio era normale che un po’ sentissi la mancanza. Giocare in Italia è diverso, sei a casa tua ed è tutto diverso. Ora sto molto bene, mi sono abituato, ancora non mi manca ma l’Italia manca in tutto ed è normale. Una volta al mese torno e sto molto bene". Dopo l'addio al Milan il suo ambientamento a Parigi non è stato dei migliori e più volte il suo nome è stato accostato ai bianconeri. Il contratto che lo lega al PSG era però molto lungo e per questo la Juve non ha mai potuto affondare il colpo. La prossima estate, però, le cose potrebbero cambiare. Se il giocatore decidesse davvero di lasciare la Francia per tornare in Italia, la Vecchia Signora sarebbe l'ipotesi numero uno. A Torino Gigio prenderebbe infatti l'eredità di Gigi Buffon... Operazione possibile. E proprio parlando di futuro, ecco come potrebbe essere la formazione da sogno della Juventus per il 2024: guardate che roba!<<<