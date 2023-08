Calciomercato, paura Juventus: ultim’ora su Federico Chiesa / News

Mancano ormai pochi giorni al termine del calciomercato e un top player della Juve rischia di trasferirsi in Premier League: le ultime novità

Una bella vittoria e un deludente pareggio: la stagione della Juve è iniziata tra alti e bassi. La squadra di Massimiliano Allegri non è riuscita a convincere contro il Bologna e ora sarà chiamata a fare qualcosa in più. Senza coppe europee e con una rosa di livello i bianconeri non avranno scusanti: la Vecchia Signora deve almeno qualificarsi alla prossima Champions League e puntare anche allo scudetto. A pochi giorni dal termine del mercato, però, la Juve teme che un big possa trasferirsi in Premier League: le ultime novità.

Juve, pochi giorni al termine del mercato: pericolo inglese — Manca ormai poco alla chiusura del mercato e se da una parte la Juve non sembra vicina ad acquistare nuovi giocatori, dall'altra c'è invece la possibilità che uno dei suoi big lasci la squadra. Federico Chiesa resta infatti nel mirino del Liverpool, pronto a puntare su di lui nel caso in cui Salah dovesse accettare le offerte arabe e lasciare la Premier League. Klopp ha blindato l'egiziano, ma la squadra inglese vuole comunque proteggersi e per questo segue l'attaccante italiano. Chiesa lascerà quindi Torino?

Il rischio c'è, ma la Juve punta con forza su di lui e non lo lascerà partire se non di fronte a un'offerta economica irrinunciabile. Chiesa forma un'ottima coppia d'attacco con Vlahovic e la partita contro l'Udinese ha infatti dimostrato a tutti che quando in giornata è un giocatore in grado di fare la differenza. L'ex Fiorentina sembra quindi destinato a vestire ancora i colori bianconeri ma l'interesse del Liverpoolè reale e in questi ultimi giorni di mercato potrebbe giocare un brutto scherzo ai tifosi della Vecchia Signora. Cosa accadrà lo staremo a vedere. L'unica certezza è che per il prossimo anno, la Juventus vorrebbe costruire una rosa da paura: guardate che formazione!<<<

