Calciomercato Juve / Senza parole: per Vlahovic il Chelsea vuole offrire…

Nuovi aggiornamenti riguardanti quello che potrebbe avvenire in casa Juventus sul fronte legato al calciomercato

Juventus News - Ultimi aggiornamenti — La Juventus fa sul serio e parlando di calciomercato è noto che Giuntoli stia iniziando a pianificare al meglio la sessione di gennaio. Sembra mancare ancora molto ma in realtà non è così che funziona. Sì, perché in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di quello che potrebbe avvenire sotto il punto di vista delle possibili operazioni bianconere proprio circa il mercato. Ed è in questo senso che stanno arrivando aggiornamenti niente male, alcuni dei quali molto clamorosi.

Mercato Juve, le mosse di Giuntoli — Giuntoli potrebbe muoversi in maniera netta e decisa per provare a portare rinforzi all'interno della rosa messa a disposizione di Max Allegri e potrebbe farlo in una condizione specifica. Ossia ne caso in cui a gennaio la Juve dovesse davvero trovarsi invischiata nella lotta scudetto. Ma grossa attenzione andrà posta anche per quel che concerne le possibili uscite. In tal senso stanno arrivando aggiornamenti riguardanti Vlahovic che hanno del clamoroso. Sì perché il Chelsea si sarebbe pentito di non aver affondato il colpo con la Juve per portarselo a Londra e da qui nascerebbe la volontà di provare a prenderlo a gennaio.

L'offerta? Sarebbe ora di 60 milioni di euro. Una roba incredibile che forse fa capire bene come da quelle parti non abbiano (fosse davvero così) il senso della misura. Dusan oggi di milioni ne vale almeno 100. Presentarsi con un'offerta da 60, sarebbe follia pura. Facile che Giuntoli, possa rispondere in quel caso loro con una bella risata. Detto ciò, sempre parlando di calciomercato occhi aperti: la Juventus starebbe valutando qualcosa di molto grosso <<<

