Juve, Fagioli risponde così alle critiche / ‘Troppo morbido’

Dopo la pubblicazione su Instagram del tacco 'no look' di Fagioli nella gara contro i biancocelesti, tra i commenti dei tifosi, molti juventini si stanno chiedendo come mai non venga impiegato maggiormente da mister Allegri. Ed ecco alcune risposte dal Web: "Perché appena si alza il ritmo viene asfaltato, troppo morbido". A questo attacco il giocatore bianconero ha risposto con due emoticon: la prima è la faccia che piange con una lacrima seguita da quella con risata fragorosa.