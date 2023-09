Juventus News | Giuntoli fa paura: “Ecco chi vuole comprare” / Mercato

Cristiano Giuntoli ha la necessità assoluta di pianificare al meglio le prossime due sessioni di calciomercato. Quella di gennaio e quella della prossima estate. In questo senso, da giorni si parla proprio di ciò che potrebbe avvenire nelle prossime settimane quando ci si avvicinerà a gennaio e quando qualche nome della lista che state per leggere potrebbe tornare di moda. Per questa ragione qui su Juvenews.eu abbiamo realizzato una lista di nomi che Giuntoli potrebbe prendere in considerazione e che potrebbero dunque entrare a far parte della rosa bianconera nel prossimo futuro. Attenzione: parliamo di roba grossa.