Juve, Mauro: “Confermerei Allegri e uscirei subito dalla Conference”

Intervistato dal Corriere dello Sport l'ex Juve Massimo Mauro ha parlato della situazione in casa bianconera: "La Juve ha un altro Dna, ben riconoscibile. Scimmiottare Guardiola sarebbe sbagliatissimo, ma questo stare in attesa che succeda qualcosa di buono non mi è piaciuto molto. Max sa qual è la via da seguire. Confermare Allegri? Ma certo, io ripartirei da Allegri senza dubbio. La sua bravura non si discute ed è stato l’unica certezza in una stagione dove alla Juve hanno dovuto rivoluzionare tutto. Però a Max darei un consiglio, se posso: torni a essere l’Allegri di prima, era davvero divertente vedere la sua Juve".