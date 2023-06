Juve, da Rabiot a Cuadrado fino alla sorpresa Alex Sandro: le novità sui rinnovi

Con la partita contro l'Udinese è terminata la stagione della Juve . Un'annata da incubo per i bianconeri che tra risultati deludenti e vicende giudiziarie ha avuto fin troppo con cui combattere. Ora la Vecchia Signora dovrà però concentrarsi e pianificare al meglio la prossima stagione, come sottolineato dallo stesso Allegri: "La società ha un mese per programmare al meglio il mercato e la stagione prossima". Prima di pensare agli acquisti sarà però necessario parlare dei rinnovi di contratto : tanti giocatori sono in bilico.

Partiamo dalle poche certezze: Di Maria e Paredes non hanno convinto e lasceranno Torino. Per il resto, da qui a fine mese ci sarà invece molto su cui lavorare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Juve farà un tentativo in extremis per convincere Rabiot a restare per almeno un altro anno. Una trattativa non semplice quella con il centrocampista francese, che sembra deciso a lasciare il club. L'ex PSG è però un giocatore fondamentale negli scemi di Massimiliano Allegri e per questo i bianconeri vogliono provare fino alla fine a trattare. Nel caso in cui il giocatore non dovesse convincersi, la dirigenza andrà all in su Frattesi del Sassuolo.