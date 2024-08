Calciomercato Juventus – Colpo di scena: “Affare con la Lazio”

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per mettere in ordine i pezzi sia in entrata che in uscita: il punto della situazione

Il calciomercato della Juventus non parla solo di quel che succede o succederà in entrata. Molte questioni parlano anche delle uscite dove Federico Chiesa sembra essere al centro di tutto. In questo senso aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore quando il Liverpool potrebbe affondare il colpo con un’offerta ufficiale. Il Barcellona in tal senso, sembra essere superato. Ma c’è di più. La Juventus, come noto, starebbe lavorando anche su altre uscite minori. Da quella di Djalò a quella di De Sciglio. E non solo, in queste ore stanno circolando anche voci rispetto ad un possibile affare con la Lazio.

Juventus al lavoro in sede di calciomercato: occhio alle uscite

Arthur potrebbe finire nel mirino dei biancocelesti. Giuntoli potrebbe mettersi a breve in contatto con Fabiani per provare a capire la fattibilità dell’operazione. Qualcuno vocifera anche di un possibile interessamento da parte dei bianconeri per qualche giocatore dei biancocelesti in uscita. Ad esempio, Casale non dispiacerebbe a Thiago Motta ma da quanto ci risulta il calciatore sarebbe più vicino al Bologna. Insomma: qualcosa sembra muoversi. Ma è molto probabile che se un affare deve andare in porto, questo, è quello che riguarda Arthur in direzione Lazio. Staremo a vedere. Nel frattempo, sta circolando una voce che fa impazzire i tifosi della Juventus <<<