Mercato, la Juventus lavora già a 3 grossi colpi per il 2025

La Juventus vuole continuare nel suo processo di crescita che consentirà ai bianconeri di mettere sempre a disposizione di Thiago Motta una rosa che possa davvero fare la differenza e di competere su tutti i fronti. In questo senso possiamo serenamente parlare di come Giuntoli abbia già fatto molto per quanto riguarda la sessione di calciomercato appena conclusa e allo stesso tempo di come stia progettando il prossimo futuro. Va detto: l’idea del club Juventino di portarsi avanti con il lavoro non può che essere accolta con grande entusiasmo da parte di chi segue e tifa la Juve, come noi. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccogliere informazioni e di mettere a disposizione dei nostri lettori.

La Juventus – infatti – starebbe (di nuovo) pianificando con largo anticipo quelle che potrebbero essere le mosse in vista della prossima stagione e secondo quanto abbiamo raccolto, i nomi nel mirino della dirigenza, sarebbero almeno cinque. Stiamo parlando di calciatori importanti, di occasioni e di possibili – assolute – sorprese. Senza perdere tempo, quindi, iniziamo subito dal primo nome per poi scorrerli tutti quanti all’interno della nostra raffica: partiamo <<<