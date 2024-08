Juventus, oltre a Koopmeiners altro colpo vicinissimo! / Calciomercato

La Juventus sembra pronta a muoversi su più fronti per quel che riguarda il calciomercato. Ecco le ultime novità

Koopmeiners alla Juventus: il grande obiettivo di Giuntoli di questa sessione di calciomercato si avvicina a grandi passi a vestire la maglia della Vecchia Signora. Al netto delle balle che qualcuno sta raccontando qui e là, alla fine, l’affare andrà in porto. Secondo indiscrezioni esclusive che abbiamo raccolto proprio in queste ore, la possibilità che tutto possa finire per il meglio sta aumentando a dismisura. La ragione è molto semplice: c’è la volontà da parte di tutte le parti in causa di giungere ad una soluzione. E questo, sotto sotto, vale anche per la stessa Atalanta che probabilmente vuole accelerare per capire come re-investire il fresco denaro che la Juventus è pronta a metterle sul tavolo.

Koopmeiners-Juve: non sarà l’unico grande colpo. Ecco Nico Gonzalez

Come abbiamo spesso detto e scritto attraverso il nostro sito web, la volontà di Giuntoli non è quella di andare a sostituire questa o quella partenza, ma di andare a rinforzare la rosa già a disposizione di Thiago Motta. E’ questa la ragione per cui in questi giorni stanno circolando delle voci abbastanza significative rispetto ad un altro colpo che la dirigenza bianconera vorrebbe chiudere nell’arco di qualche tempo. Ossia, quello legato a Nico Gonzalez. Su di lui, abbiamo degli aggiornamenti abbastanza pesanti che vogliamo raccontarvi.

La fumata bianca potrebbe arrivare entro qualche ora. Questa, è la prima grande novità. La richiesta di 30 milioni di euro potrebbe essere soddisfatta nell'arco di poco anche se Giuntoli – secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport – tiene viva la speranza di poter inserire all'interno della trattativa anche uno dei cartellini di Kostic e McKennie. Al momento, su quel fronte, è tutto fermo. Ma Giuntoli ci proverà. Sicuramente però, la volontà resta quella di provare a chiudere l'affare nell'arco di poco tempo. Staremo a vedere. In tutto questo, non è finita qui: nei pieni della dirigenza della Juventus ci sarebbe qualcos'altro di molto grosso