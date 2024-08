Calciomercato, Juventus da impazzire: non solo Sancho ma anche…

La Juventus sembra pronta ad affondare il colpo Sancho che però non è stato l'unico in questa sessione di calciomercato

Il calciomercato della Juventus è stato a dir poco straordinario. Nella giornata di ieri è arrivato Koopmeiners, tra l’entusiasmo – ovvio – dei tifosi bianconeri. Un colpo da 60 milioni di euro che regala a Thiago Motta un centrocampo a dir poco da urlo. E non è finita qui. In queste ore si sta lavorando anche per capire la fattibilità dell’operazione legata a Sancho. Il calciatore sembrerebbe essere sempre più vicino a vestire la maglia della Juve anche se c’è ancora da trattare. Di fatto, la volontà della Vecchia Signora è chiaramente quella di riuscire a mettere in ordine i pezzi creando una formazione che possa lottare – nel lungo termine – per la vittoria dello scudetto. In tal senso, Giuntoli sembra avere le idee chiarissime. Il dirigente bianconero, infatti, è sicuramente soddisfatto di quanto fatto fino ad ora ma potrebbe non aver ancora finito.

Sancho, Koopmeiners e… una formazione pazzesca dopo il mercato. Che Juve!

Tra le operazioni da portare a termine c'è ancora dell'altro. Ci sono questioni in uscita da risolvere e – allo stesso tempo – anche la volontà di provare a regalare a Thiago Motta un colpo in attacco. Questa è una indiscrezione che abbiamo raccolto noi, che racconta molto bene quello che sarebbe il piano del club: cogliere ogni occasione che si pone e provare a prenderla al volo. Di fatto, già oggi, la formazione che la Juventus sarebbe in grado di mettere in campo con tutti gli effettivi, tutti i colpi, sarebbe a dir poco da urlo.