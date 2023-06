Calciomercato Juve | Grande colpo a Luglio? Arriva l’annuncio di Pedullà

Dopo una stagione complessa e ricca di problematiche come quella appena terminata, la Juve non può che cominciare a pensare alla prossima annata. Il segreto per il successo è tutto nella pianificazione dei prossimi passi, che dovranno essere studiati nei minimi dettagli. Se da una parte Allegri sembra sicuro sulla panchina bianconera, dall'altra ci sono ancora molte perplessità su chi ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Da tempo il prescelto dalla dirigenza della Vecchia Signora è il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, ma il presidente De Laurentiis continua a fare opposizione. Per questo la Juve pensa alla promozione interna di Manna dalla Next Gen, ma la situazione è tutt'altro che chiarita. A proposito ne ha parlato il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.