Elkann vuole una Juventus fortissima: grande colpo vicino | Calciomercato

La Juventus ha il serio bisogno e la seria necessità di attuare una vera e propria rivoluzione in vista del prossimo anno. Massimiliano Allegri resterà dov'è, seduta sulla panchina bianconera. Con il chiaro intento di riconquistare tutto l'ambiente a suon di risultati. Se il bel gioco non conta, ma conta - appunto - vincere, questo è quello che dovrà fare se (come pare) ha deciso di rifiutare qualsiasi offerta e di restare in bianconero.

Grande attenzione andrà posta da parte della dirigenza ad un'estate che sembra essere particolarmente calda. In questo senso, gli aggiornamenti che arrivano sono chiarissimi: il ribaltone ci sarà e sarà pure molto grosso. Per fare ordine rispetto a tutte le notizie che stanno circolando in queste ore (dalle cessioni ad un grande colpo che sarebbe ora molto vicino) abbiamo deciso di realizzare una raffica di news che possa aiutarvi in tal senso a capire ciò che sta succedendo e quello che potrebbe accadere. E allora, senza perdere tempo, iniziamo dalla prima notizia per andare via via a leggerle tutte scorrendo la nostra raffica <<<