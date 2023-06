Intervistato sulle frequenze di Radio Bianconera, la firma di Repubblica Domenico Marchese ha analizzato la situazione generale in casa Juventus. Il primo argomento della disamina è stato quello relativo al direttore sportivo della prossima stagione. Nei giorni scorsi, il direttore generale Maurizio Scanavino ha parlato di una promozione di Giovanni Manna dalla Next Gen. Un passaggio che potrebbe però non escludere comunque l'arrivo di Cristiano Giuntoli dal Napoli. Ecco cosa ha detto Marchese a proposito: "La Juve non ha intenzione di iniziare una trattativa con il Napoli per liberare Giuntoli. Di contro Aurelio De Laurentiis invece vuole che sia la Juve a chiedere di liberarlo. Credo che alla fine si deve pensare a una stagione di transizione e giocarsi tutte le carte il prossimo anno. L'altra opzione è che De Laurentiis capisca che è più conveniente per il club lasciare liberi Giuntoli. C'erano Rossi e Massara per la Juve, ma la Juve preferisce puntare su risorse interne piuttosto che su profili minori".