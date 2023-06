Calciomercato Juve / Giuntoli ribalta tutto e valuta una cessione clamorosa

Giuntoli prima o dopo si libererà dal Napoli e potrà così vestire la maglia della Juventus da dirigente. I bianconeri lo aspettano, sanno che per la rivoluzione che occorre, serve senza dubbio un dirigente come lui. Uno capace di vendere e di comprare. E soprattutto, di far lievitare il valore di una rosa oggi piena di caos dove regna tutto, tranne che l'organizzazione.

In questo senso la Gazzetta dello Sport di oggi parla di come una delle priorità sia quella di andare a rinforzare il reparto offensivo. Che Vlahovic sia in bilico lo hanno capito pure i sassi: quello che bisogna capire, però, è chi potrebbe prendere il suo posto nel momento in cui dovesse davvero andare via.