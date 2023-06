Intervistato da abendzeitung-muenchen.de Lothar Mathaus ha detto: "Penso che Vlahovic si adatterebbe bene al Bayern per la sua statura, per la qualità che indubbiamente ha, anche se ultimamente non è andato benissimo. È un centravanti che sa dov’è la porta. Sarebbe sicuramente qualcuno a cui penserei. Mi ricorda un po’ il giovane Lukaku: forte, alto, robusto, un muro. Un giocatore che di testa si fa strada, che sa cosa fare in area di rigore".