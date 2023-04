Calciomercato Juventus | Koulibaly per la difesa, Messi fa paura!

Nuove indiscrezioni legate a quello che potrebbe avvenire da qui alle prossime settimane in casa Juventus. Il calciomercato prenderà il largo fra qualche mese ma già in questi giorni si parla in maniera abbastanza insistente di quelle che potrebbero essere le mosse da parte dei bianconeri.

Rispetto alla difesa, sembra essere tornato di moda il nome di Koulibaly. L'ex difensore del Napoli oggi al Chelsea ha doti indiscusse, utili - sicuramente - per rendere la retroguardia bianconera più forte e qualitativa. Il giocatore in forza ai Blues, piace e non poco a Massimiliano Allegri che infatti lo avrebbe messo tra i nomi più desiderati della sua lista della spesa per il calciomercato. Secondo quanto viene scritto e riportato da calciomercato.com, il calciatore potrebbe comunque rifiutare le avances Juventine vista la lunga militanza al Napoli. Staremo a vedere. Nel frattempo, occhi aperti anche su un'altra questione uscita fuori in queste ore che spaventa e non poco la Juve <<<