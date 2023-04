Calciomercato Juventus | Addio Vlahovic? “Già scelto il sostituto”

1 di 2

La Juve lo può cedere

Dusan Vlahovic

In una Juve che nonostante qualche inciampo continua a vivere una stagione, dal punto di vista sportivo, assolutamente positivo, c’è spazio purtroppo anche per qualche nota stonata. Giocatori che hanno reso sotto le aspettative, nella rosa di Allegri, non mancano. Da Pogba, mai visto in campo, a Paredes, fresco di lite con il mister. Passando, inevitabilmente, anche per uno dei pezzi di diamante della rosa.

Sembra essersi perso Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo dal suo arrivo alla Juventus ha faticato a confermarsi sui numeri visti in Viola e, in questa stagione, il suo rendimento è crollato pesantemente. Ora per Allegri e la società non è più intoccabile e una sua cessione non è un’ipotesi remota, a maggior ragione viste le necessità economiche del club bianconero. E, in questo senso, ci sarebbe un club fortemente interessato.

Non solo Arsenal e Bayern Monaco, da tempo sulle tracce di Vlahovic. Pronto a fare sul serio per l’attaccante serbo ci sarebbe, secondo quanto riportato da Sport, anche il Real Madrid alle prese con la necessità di far rifiatare e alla lunga sostituire Benzema. Discorsi che saranno sicuramente approfonditi nelle prossime settimane, ma la Juventus intanto si tutela. Attenzione, allora, perché arrivano notizie importanti sulle mosse dei bianconeri, che avrebbero individuato il sostituto di Vlahovic <<<