Calciomercato Juventus / Annuncio da paura nella notte: avete sentito?

Le prossime ore potrebbero essere quelle giuste per risolvere definitivamente la questione Locatelli : il suo passaggio in bianconero, alla fine, non dovrebbe essere un problema ma al momento è inutile scrivere di un affare fatto visto che così non è. C'è da parlare, ma noi confidiamo nel fatto che alla fine si giungerà ad un lieto fine. Poi c'è la questione legata invece al futuro di Paulo Dybala.

Indiscrezioni raccolte da Juvenews.eu, raccontano di un calciatore che vorrebbe rimanere a vita legato ai colori bianconeri. L'accordo, anche qui, ancora non c'è. Ma tutti gli addetti ai lavori assicurano che in un modo o nell'altro l'affare dovrebbe andare comunque in porto per la gioia di Massimiliano Allegri e anche di tanti - se non tutti - tifosi della Juventus. A tutto questo, si aggiunge però una voce (l'ennesima) di un giornalista Rai che nella notte ha fatto un annuncio che fa tremare le gambe <<<