C'è ancora da attendere per Locatelli

redazionejuvenews

C'è ancora da attendere per Manuel Locatelli. Secondo quanto riportato da TMW l'incontro che si sarebbe dovuto svolgere oggi tra Juventus e Sassuolo è per ora rinviato alla prossima settimana. I motivi? il club bianconero vorrebbe aspettare ancora un po' per cercare di incassare il riscatto di Romero dall'Atalanta o che venga ceduto Demiral proprio alla dea oppure all'estero al Borussia Dortmund. Tutto ciò per incassare soldi necessari per chiudere l'affare per il centrocampista neroverde. Da tempo, infatti, non ci sarebbe ancora accordo tra Juve e Sassuolo sulla formula.

Il club emiliano, infatti, vorrebbe trasferire il giocatore in prestito con obbligo di riscatto e la Vecchia Signora per ora non si muove dalla formula "diritto che diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi". La cifra totale del trasferimento si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni di euro, con l'Arsenal che avrebbe fatto un'offerta ufficiale per accaparrarsi il giocatore a titolo definitivo. Il Sassuolo non avrebbe ancora accettato perché la destinazione sarebbe poco gradita al centrocampista azzurro che vorrebbe rimanere in Italia. In caso l'affare non andasse a buon fine, addirittura si vocifera che Locatelli potrebbe rimanere un altro anno in Emilia Romagna.

Come detto, la prossima settimana sono attesi sviluppi decisivi per la buona riuscita della trattativa. Recentemente anche il neo allenatore neroverde, Alessio Dionisi, ieri ha parlato dal ritiro del Sassuolo dopo l'amichevole contro il Sudtirol esprimendo i propri dubbi circa il fatto che Locatelli si unisca al ritiro del club emiliano dopo il rientro dalle vacanze estive post vittoria dell'europeo. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Obiang e Locatelli non c’erano, sono ancora due giocatori del Sassuolo, poi non so cosa accadrà con Locatelli. Mi aspetto di ritrovare Locatelli alla ripresa? Non lo so. Se il giocatore avrà possibilità di crescere il Sassuolo non glielo impedirà. Questa squadra è stata una vetrina anche per lui".