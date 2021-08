Juventus – Con Allegri Cuadrado titolarissimo, ma il futuro è in bilico

Cuadrado è pronto a diventare il jolly della Juventus di Allegri, in grado di giocare in molti ruoli. Ma il futuro resta incerto.

redazionejuvenews

Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, per Juan Cuadrado comincia una nuova fase alla Juventus. Il colombiano è da sempre uno dei pupilli di Max, che nella prima esperienza nella panchina bianconera difficilmente si è privato di lui. Particolarmente apprezzato per la sua duttilità, ora potrebbe tornare a giocare più avanti nel terreno di gioco, come ad inizio carriera. Cuadrado è infatti nato come esterno d'attacco, per poi arretrare sempre di più il suo raggio d'azione fino ad arrivare a giocare sulla linea dei difensori, senza mai perdere la sua spiccata propensione offensiva.

Con la permanenza in bianconero di De Sciglio e Danilo, le possibilità di vedere Cuadrado come terzino diminuiscono. Aumentano però quelle di vederlo esterno di centrocampo. Nella sconfitta contro il Barcellona il classe 1988 ha infatti giocato come esterno destro, con Bernardeschi sulla sinistra. La concorrenza sulla fascia destra è però agguerrita, con Chiesa e Kulusevski che si contendono seriamente una maglia da titolare. Cuadrado potrebbe quindi diventare un importante jolly a partita in corso, in grado di giocare come terzino, esterno e all'occorrenza centrocampista centrale, pronto a dare il suo contributo anche subentrando dalla panchina.

Pensando al futuro però, la sua permanenza a Torino non è così semplice. Il contratto del colombiano è infatti in scadenza a giugno 2022, tra poco meno di un anno, e l'ingombrante ingaggio da 5 milioni annui pesa gravemente sulle casse del club. Con l'età che avanza e la necessità di alleggerire il monte ingaggi bianconero, il suo rinnovo sembra tutto tranne che scontato. Cuadrado avrà a disposizione un intero anno per dimostrare quanto ancora possa essere utile alla causa della Juventus. Impresa difficile ma non impossibile, soprattutto sotto la guida di un grande tecnico come Massimiliano Allegri. Per il momento il colombiano si conferma un titolarissimo, vedremo cosa cosa succederà al termine di questa stagione.