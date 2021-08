Mercato Juve / CR7 e non solo, raffica Di Marzio: “Bloccato un giocatore!”

"C'è un flirt in corso tra Cristiano Ronaldo e il Manchester City, che però non ha ancora presentato un'offerta formale e ufficiale alla Juventus. Non sembra che i Citizens vogliano pagare il cartellino di CR7, mentre la Juve chiede almeno 30 milioni. C'è invece l'offerta al portoghese: contratto di due anni più opzione, ma alla metà di quanto guadagna ora a Torino". Operazione complicata insomma, ma la presenza di Mendes a Torino fa presagire novità in arrivo. Occhio però perché, come anticipato poco fa, sempre Di Marzio ha dato anche un'altra clamorosa novità per il mercato della Juve in entrata <<<