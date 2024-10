Calciomercato Juventus | Botto da 40 milioni: “Nome pazzesco”

La Juventus al lavoro sul mercato: occhio alle sorprese | News

La Juventus sembra essere seriamente al lavoro per costruire una rosa che possa essere all’altezza della situazione in vista della prossima stagione. Nell’ultima sessione di calciomercato è già stato fatto molto ma allo stesso tempo possiamo dire – senza troppi problemi – che molto altro dovrà essere fatto da qui all’anno che verrà. Giuntoli questo lo sa bene ed è consapevole del fatto che un gran modo di fare mercato è quello di provare a pescare delle occasioni laddove se ne pone l’opportunità. Da qui, da questo presupposto, nasce l’indiscrezione per cui la Juventus avrebbe messo nel mirino un nome che – se vogliamo – potrebbe avere del clamoroso: scopriamo insieme di chi stiamo parlando <<<