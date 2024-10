Juventus, botto di calciomercato: “Ha detto sì al trasferimento”

Juventus all'opera in vista del prossimo futuro: tra le varie mosse di calciomercato ce n'è una che fa particolare rumore

Nuovi aggiornamenti di calciomercato che lasciano spazio a fantasie piuttosto rassicuranti per quanto riguarda la Juventus. Come spesso ripetiamo, il club bianconero rappresenta in maniera assoluta l’esempio di top club che pur essendo già grande, mira comunque ad una rivoluzione che possa ribaltare ogni genere di palcoscenico. In Italia così come in Europa. Giuntoli questo lo sa bene e per questo si muove sempre con largo anticipo, provando ad anticipare la concorrenza su quelle che potrebbero essere delle serie occasioni di calciomercato. Oggi, nello specifico, parliamo di un nome piuttosto inflazionato.

Calciomercato, Juventus all’opera su più fronti: arrivano buone notizie

Il riferimento va a Jonathan David che – lo sanno pure i sassi – oltre ad essere un fenomeno assoluto è anche un calciatore che ha il contratto in scadenza e che in estate sarà libero di accasarsi a zero dove vuole. Ed è in tal senso che raccogliamo gli aggiornamenti più pesanti.

Sì, perché il calciatore – che sta ricevendo interessamenti da mezza Europa – avrebbe già saputo dell'interessamento da parte della Juventus. Interesse che sarebbe corrisposto assolutamente dal ragazzo. Secondo quanto viene svelato da calciomercato.com, infatti, il giocatore vedrebbe assolutamente di buon occhio l'idea di un trasferimento all'ombra della Mole. E la sua volontà, ovviamente, potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Parliamo di uno capace di segnare gol a valanga, giovanissimo, pronto ad esplodere. Come saprete lo vuole pure l'Inter ma – come stiamo dicendo – la Juventus potrebbe avere la priorità assoluta sul ragazzo considerando che lo stesso calciatore, potrebbe mettere i bianconeri in cima alle proprie, di priorità. Dunque, occhi bene aperti. Qualcosa si sta muovendo. In positivo.