Mercato Juve / Che botto! Dirigenza già al lavoro per il super-colpo

Ore importanti, ore calde. La Juventus si muove sul mercato. Di Locatelli, avrete già letto: la fumata bianca non c'è stata. Per l'ennesima volta. Si parla di fumata grigia perché, in effetti, l'accordo ancora non c'è. Non è stato trovato. Si parla di distanza non tanto sulle cifre - col Sassuolo - quanto sulla formula da adottare per portare a casa l'affare. Inutile ripetere sempre le stesse cose: non è tutto fatto ma neanche è tutto saltato. Bisogna solo attendere e capire se qualche cavillo possa mandare all'aria la trattativa o meno.