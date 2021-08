Centrocampo Juventus: si attende Locatelli, sfuma Tolisso e Jorginho…

Continua la caccia al nuovo centrocampista della Juventus. Contatti serrati per Locatelli e Pjanic mentre sfuma Tolisso. Rimpianto Jorginho.

redazionejuvenews

La ricerca di un centrocampista è ormai un vero e proprio tormentone dell'estate della Juventus. L'obiettivo numero uno rimane Manuel Locatelli, ma le trattative con il Sassuolo vanno a rilento. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, domani mattina dovrebbe avere luogo l'ennesimo incontro tra la dirigenza neroverde e quella bianconera. Con l'avvicinarsi dell'inizio del campionato, in casa Juventus aumenta la necessità di chiudere in fretta la trattativa. Il club torinese proverà quindi ad alzare ulteriormente l'offerta, per avvicinarsi alle pretese del Sassuolo.

Nel mentre sembra sfumare uno dei nomi accostati ai bianconeri nel corso dell'estate. Secondo Calciomercato.com, il Bayern Monaco sarebbe pronto ad offrire Correntin Tolisso all'Arsenal in uno scambio per Hector Bellerin. Il centrocampista francese non era sicuramente una delle prime scelte del della Juventus, ma rimaneva in ogni caso un'alternativa di spessore. Rimangono invece aperti i discorsi attorno Miralem Pjanic, in uscita dal Barcellona. Nei piani della dirigenza bianconera, il centrocampista bosniaco non è però un'alternativa a Locatelli, bensì un'operazione a parte.

E parlando di centrocampisti accostati alla Juventus, nel pomeriggio l'agente di Jorginho ha raccontato un'interessante retroscena sul suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Juventus? Quando c'era Sarri era una possibilità. A Sarri piaceva e piace tanto Jorginho, ovunque vada ne parla quindi è chiaro che ne abbia parlato anche alla Juventus. Ci fu un sondaggio, ma alla fine non andò in porto. Oggi al mondo ci sono massimo 6-7 squadre che possono prendere Jorginho. Qualcuno ha chiesto informazioni". Dopo aver vinto Champions League, Europeo e Supercoppa europea, il centrocampista italiano è sicuramente tra i candidati alla vittoria del pallone d'oro. Un giocatore con le sue qualità avrebbe sicuramente fatto comodo alla mediana bianconera, ma al momento non ci sono margini di trattativa.