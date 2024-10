Juventus, bomba di calciomercato dopo l’Inter: “Giuntoli ha deciso”

In casa Juventus al termine della partita con l'Inter, continuano a circolare nuove voci rispetto al calciomercato bianconero

Al termine della partita contro l’Inter, continuano a circolare in casa Juventus diverse voci rispetto a quello che potrebbe accadere da qui al prossimo futuro in sede di calciomercato. Le novità non mancano tanto che Giuntoli sta lavorando con largo anticipo su tutta una serie di operazioni che potrebbero essere portate a termine senza troppo patemi. Mossa numero uno: individuare quello che serve. In questo senso la Juventus sembra avere voglia assoluta di assicurarsi sia un colpo in attacco, che uno in difesa. E nello specifico la dirigenza Juventina avrebbe già mosso diversi passi. Nel senso che avrebbe individuato gli obiettivi. Sportmediaset, ad esempio, ha fatto qualche nome.

Il calciomercato della Juventus e le voci dell’ultimo minuto

L’emittente televisiva, infatti, ha spiegato che per quel che concerne i possibili colpi in difesa, la Juventus avrebbe messo nel mirino 5 nomi: Beukema, Ismajli, Kiwior, Hato e Ortiz. Eccoli i giocatori che la Juventus avrebbe messo sulla propria lista della spesa. Ovviamente non c’è la volontà di provare a comprarli tutti. Questo ci sembra ovvio. Ma allo stesso tempo possiamo dire che un paio di questi nomi potrebbero rientrare nel mirino. Ma c’è di più. Nei piani Juventini c’è infatti un altro nome, che però sarebbe clamoroso.

E’ curioso come questa indiscrezione sia uscita fuori solo ora con insistenza ma Skriniar sarebbe sempre più nelle idee della Juventus. Un calciatore di livello assoluto, che conosce la Serie A e che potrebbe avere tutta la voglia del mondo di tornare in Italia. La voce esiste, è vera. Ma va trasformata in qualcosa di concreto. Ragione per cui la Juventus, appunto, sarebbe al lavoro. Occhio, perché si parla di un possibile prestito a gennaio, con diritto di riscatto in estate. Noi, qualche voce in tal senso, l’abbiamo già raccolta. E ora, sempre parlando di calciomercato e di Juventus, attenzione: nei piani del club ci sarebbe anche qualcos’altro di molto grosso <<<