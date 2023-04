Mercato Juve / Allegri fa piazza pulita: “Ecco chi manda via al 100%”

La Juventus ha bisogno di avere le idee molto chiare per pianificare un futuro che dovrà essere all'altezza delle ambizioni della Vecchia Signora. Lo sanno bene all'interno della dirigenza, lo sanno i calciatori, lo sa Max Allegri. Il tecnico Juventino, dopo essere stato messo spesse volte in discussione, sa bene che tra i suoi obiettivi non può mancare la vittoria di qualche trofeo in un anno così complesso e complicato come quello che tutti - noi compresi - stiamo vivendo. S'è parlato della possibilità di un'esclusione dalle Coppe Europee e questo, avvalora ancor di più la necessità di andarci per davvero, in Europa.