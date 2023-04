Soulè: “Di Maria ha il sesto senso per le giocate, Allegri mi da tanti consigli”

"Ad 11 anni sono andato a giocare al Velez. Mio padre veniva a vedere le mie partite, a volte dormiva in macchina, si svegliava per vedere la partita e poi tornava a Mar del Plata perchè doveva lavorare. Anche miamadre magari per lavoro non veniva tanto, quindi quando aveva un giorno libero magari venivano e stavano anche un week-end. A loro non piace che io gli faccia regali. Non lavorano più, vogliono fare qualcosa ma io gli dicono di no per tutti gli anni che hanno lavorato. Mio padre è stato 35 anni in posta a lavorare 14 ore, per me è un piacere non farli lavorare adesso per tutto quello che hanno fatto per me".