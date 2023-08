Calciomercato Juve | L’ultima idea? Uno scambio clamoroso con…

Tra le varie indiscrezioni che stanno filtrando in queste ore ce ne sono alcune particolari su uno scambio di calciatori tra Juve e Milan

La Juventus è al lavoro in sede di calciomercato e le ultime indiscrezioni che arrivano raccontano di come il club bianconero potrebbe dare un forte sprint da qui alla fine della sessione di affari. Lo diciamo per una ragione molto semplice: prima di tutto, Giuntoli si sta occupando delle uscite. E per questo motivo, in molti credono che da qui a settembre - non è che manchi moltissimo - ci sarà una forte accelerata per quel che riguarda i colpi in entrata. In tal senso, qualche novità inizia a circolare.

La Juventus si muove sul mercato — Una delle voci più significative riguarda ovviamente quelle che sono le scelte di Allegri che determineranno le mosse del club. Il punto di svolta, la chiave, è la seguente: si farà quel che Max chiede, perché non possa avere alibi circa quella che è una precisa volontà della dirigenza: vincere, subito. Ed è in questo senso, che si sente parlare di calciatori che magari non piacciono alla piazza ma che allo stesso tempo potrebbero fare - e come - al caso della Juventus di Allegri.

Possibile scambio tra Juve e Milan — In queste ultime ore è uscita fuori una nuova indiscrezione riguardante Alexis Saelemaekers. Il giocatore del Milan sembra essere fuori dal progetto rossonero e per questa ragione da qui a qualche giorno potrebbe palesarsi un possibile scambio con la Juve. A finire sul tavolo delle trattative sarebbe Kean, calciatore non giudicato "incedibile" per Allegri che - come detto - potrebbe però essere utile per quel che riguarda le trattative da portare potenzialmente a casa. E' un nome uscito fuori in questi giorni che dunque, potrebbe essere al centro di uno scambio di calciatori. Quello che accadrà lo staremo a vedere. Ma qualcosa in tal senso sembra iniziare a muoversi. Anche più di quanto si possa immaginare. E infatti Giuntoli (contro tutto e tutti) vorrebbe chiudere un colpaccio di fine mercato: ecco di chi stiamo parlando<<<