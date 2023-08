Calciomercato Juventus | Ultim’ora: Vlahovic ha deciso

Il destino di Romelu Lukaku è ormai appeso a un filo. L'attaccate belga dopo aver chiuso a inizio estate i rapporti con l'Inter si ritrova ora a essere un separato in casa al Chelsea. Per qualche giorno era circolata l'ipotesi che l'ex nerazzurro potesse andare alla Roma, ma i giallorossi hanno praticamente chiuso per Azmoun del Bayer Leverkusen e per questo l'ipotesi giallorossa è al momento altamente improbabile. Dato che la squadra inglese nonostante le difficoltà in fase offensiva non sembra intenzionata a reintegrarlo in squadra, al belga non resta che aspettare la Juve. Big Rom ha infatti da tempo un accordo con i bianconeri ma la Vecchia Signora prima di poter puntare sull'ex Inter dovrà provare a vendere Dusan Vlahovic. Per Lukaku quindi saranno giorni di interminabile attesa della Juve, ma sembra esserci un'importante svolta nella trattativa.