Mercato Juve / Terremoto Allegri: “Questi li manda tutti via!”

Così, evidentemente, proprio non va. Nonostante il buon cammino in Champions League, condito anche da un pizzico di fortuna, la Juventus continua a stentare palesemente in campionato. L'addio alla corsa scudetto è stato dato già da tempo purtroppo, ma di questo passo anche la zona Champions League rischia di scivolare troppo lontana. Serve un cambio di marcia netto e una sterzata decisa potrebbe arrivare anche dalle prossime scelte della Juve sul mercato.

Non solo per chi arriverà, ma anche - e forse soprattutto - per chi andrà via. In molti stanno deludendo le aspettative. Alcuni ormai da tanto, troppo tempo. E le indiscrezioni che stiamo raccogliendo in questi ultimi giorni evidenziano delle novità molto importanti in merito. Novità che, in alcuni casi, potrebbero concretizzarsi già a gennaio.