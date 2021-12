Calciomercato Juventus / Cherubini show: colpi da PSG, Barça e Bayern!

Sono giornate caldissime in casa Juventus. I motivi sono diversi, tra campo, risultati altalenanti e il caso plusvalenze che sta tenendo banco in questo periodo. Ma tra tutte queste situazioni, in ballo c'è sicuramente anche il calciomercato bianconero.

Un tema che ci darà molto di cui parlare nelle prossime settimane. La dirigenza infatti si stia muovendo su più fronti. Dai rinnovi al mercato in uscita, fino ad arrivare ovviamente ai nuovi possibili colpi in entrata. La Juve è al lavoro e non solo in vista di gennaio, ma anche per l'estate.